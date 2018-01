Räntor och valutor: Euron fortsätter upp

De europeiska räntorna visade beskedliga rörelser på fredagen, med den tyska tioårsräntan stabil på 0,59 procent vid svensk stängning. Den svenska tioårsräntan slutade 1 punkt ned till 0,86 procent.

Kronan försvagades något mot euron efter beskedet från SCB att KPIF ökade i linje med förväntningarna i december. Försvagningen utvidgades sedan i takt med att euron stärktes.

Enligt SCB-statistiken var KPIF-inflationen 1,9 procent i december, och prickade därmed analytikernas förväntningar enligt SME Direkts enkät. Riksbankens egen prognos var 2,0 procent.

KPI-inflationen kom samtidigt in på 1,7 procent, något under väntade 1,8 procent, medan KPIF-inflationen exklusive energi var 1,7 procent, även det 0,1 procentenheter under Riksbankens prognos.

Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson noterade i ett kundbrev att matpriserna överraskade genom att stiga mer än de räknat med, medan biljettpriserna för utrikesresor var lägre än de trott.

"Viktigt är att den inhemska inflationen var på den låga sidan och att tjänsteinflationen sjönk märkbart", skrev han.

Nordea räknar med att inflationen ska röra sig nedåt under första halvåret och tycker att denna bedömning stärktes av dagens statistik. De håller fast vid sin prognos att Riksbanken väntar med att höja reporäntan till oktober 2018, och att riskerna lutar mot att det kan bli ännu senare.

Johan Löf på Handelsbanken konstaterade att inflationen var marginellt under Riksbankens prognos, men enbart på grund av volatila komponenter.

"Utfallet påverkar inte utsikterna för Riksbankens policy", enligt analytikern.

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley till journalister på fredagen att Riksbanken har ett ökat handlingsutrymme för att agera oavsett vad ECB gör framöver.

Hon sade att det är klart att Riksbanken är beroende av hur andra ekonomier går och vad andra centralbanker gör.

"Men vi har en inflation som har legat på målet ett tag och vi har inflationsförväntningar som är ganska förankrade, och då ökar manöverutrymmet för oss att avvika med penningpolitiken. Inte hur mycket som helst, men det är definitivt möjligt att påbörja (en normalisering) innan ECB om konjunkturprognoserna håller", sade Cecilia Skingsley.

Definitiv KPI-statistik från Frankrike och Spanien på morgonen kom in marginellt lägre än de preliminära utfallen.