Räntor och valutor: Dollarn tappar efter Trumps kritik mot Fed

Italienska räntor sjönk däremot 5-10 punkter i spåren av att Moody's på måndagen meddelat att de förlänger sin granskning av Italiens kreditbetyg (Baa2), för att få större klarhet om reformagendan.

"Översynen är ett skäl till att vi har haft en bra utveckling i Italien. Det hjälper också till att riskaptiten kommit tillbaka denna vecka", sade Jean-Christophe Machado på Natixis till Reuters.

Han varnade däremot för att den italienska budgeten, som ska beslutas i oktober, kan påverka kreditbetyget om regeringen lägger fram expansiva förslag som kolliderar med EU-reglerna.

Även spanska räntor var klart ned, medan den amerikanska tioåringen gick tillbaka mot 2,85 procent efter måndagens nedgång. På valutamarknaden tappade dollarn ned under 110-nivån mot yenen men etablerade sig inte där under och USD/JPY vände upp till 110:50. Mot euron tappade dollarn till 1:1520 under tisdagen, efter Donald Trumps förnyade utspel mot Federal Reserve och dess enligt honom alltför strama penningpolitik.

Bloomberg News rapporterade inledningsvis om att Trump vid ett event med donatorer klagat på att nye Fedchefen Jerome Powell inte var den "mjuka" centralbankschef han förväntat sig.

I en Reutersintervju senare sade Donald Trump att han borde få lite hjälp av Fed med ekonomin och att han kommer att kritisera Fed om centralbanken fortsätter att höja styrräntan.

På en fråga om huruvida han anser att Fed bör vara oberoende svarade Donald Trump att han anser att Fed bör göra vad som är bra för landet, "men samtidigt låter jag dem göra vad de känner är bäst".

Donald Trump har tidigare uttryckt kritik mot Fed. Under valkampanjen kritiserade han Janet Yellen för att hålla räntan låg och därmed underlätta för Barack Obama, även om han själv "älskade" låga räntor.

I en CNBC-intervju i juli sade han att han inte gillar att se räntehöjningar när de lägger ned så mycket arbete på ekonomin, ett utspel som även då fick dollarn att tappa initialt.