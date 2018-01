Räntor och valutor: Dollarn stärks

Inflationstakten i euroområdet sjönk till 1,4 procent i december jämfört med 1,5 procent månaden före.

Förväntningarna pekade på en preliminär inflation på 1,4 procent, enligt Reuters analytikerenkät.

Kärninflationen var samtidigt oförändrad 0,9 procent, jämfört med i november. Väntat var 1,0 procent.

Jessica Hinds på Capital Economics beskrev den oförändrade kärninflationen som en besvikelse för beslutsfattare.

Framöver finns det dock goda skäl att tro att kärninflationen ska stiga givet den stadiga förbättringen på arbetsmarknaden och styrkan i den ekonomiska aktiviteten i euroområdet som helhet, skrev hon.

Commerzbank skrev i en kommentar att fredagens statistik visar att stark ekonomisk tillväxt och ett märkbart fall i arbetslösheten hittills inte har lett till en varaktig starkare underliggande trend uppåt för priserna.

"Och lite väntas ändras (än) under 2018. An stor faktor som talar för det är de fortsatt svaga löneökningarna. Vi räknar med en kärninflation på 1,0 under 2018", skrev Commerzbank.

Producentpriserna i euroområdet steg 0,6 procent i november, jämfört med förväntningar om 0,3 procent. Jämfört med november 2016 steg priserna 2,8 procent, mot förväntningar om 2,5.

Japanska räntor handlades något högre med tioåringen vid 0,06 procent.

Japans sammanvägda inköpschefsindex för industrin och tjänstesektorn låg på 52,2 i december, oförändrat från föregående månad. Tjänste-PMI sjönk något.

Credit Suisse tror att det är orealistiskt att anta att Bank of Japan kan nå sitt inflationsmål på 2 procent under 2018. Japan har en cyklisk uppgång och gynnas av starkare extern efterfrågan, men inflationen tar inte fart.