Räntor och valutor: Dollarn hämtar in tapp

Beskedet innebär att investeringar i Kina ska hållas tillbaka av agerande från Committee on Foreign Investment in the US, CFIUS, som ser över utländska investeringar för eventuella hot mot den nationella säkerheten.

Nyheten betraktas som ett steg tillbaka från det hot om ytterligare investeringsrestriktioner för Kina, som Vita huset sagt ska komma före den 30 juni.

Dollarindex fortsatte förmiddagens uppgång efter beskedet. Dollarn hämtade in dagens tapp mot yenen och stärktes till 110:42, och mot euron till 1:1607.

Brentpriset sökte sig sakteligen upp till över 77,5-dollarsnivån, efter tisdagens uppgång i spåren av minskade amerikanska lager och påtryckningar från USA om att inte köpa iransk olja.

Onsdagens viktigaste makrostatistik var av amerikansk karaktär.

Orderingången på varaktiga varor i USA sjönk 0,6 procent i maj jämfört med månaden före, enligt preliminär data från handelsdepartementet.

Det var bättre än en väntad nedgång med 1,0 procent enligt Reuters snittprognos.

"Nedgången beror till viss del på den volatila transportsektorn, där både orderingången på flygplan och bilar föll kraftigt", skrev Andrew Hunter vid Capital Economics i en kommentar.

"Även om tillväxten i investeringar för utrustning är fortsatt dämpade, innebär ett uppsving i konsumtionen att BNP-tillväxten för hela ekonomin är fortsatt på rätt bana för att öka med 4 procent i årstakt. Och med kapacitetsbegränsningar som börjar verka och de flesta enkäter för nya order på fortfarande rätt goda nivåer, finns det en god chans att företagen kommer att höja sina kapitalutgifter under de kommande månaderna."

Handelsunderskottet i utrikeshandeln för varor minskade preliminärt med 2,5 miljarder dollar till -64,8 miljarder i maj från reviderade -67,3 miljarder månaden före.

Exporten ökade med 2,1 procent och importen ökade 0,2 procent från föregående månad.