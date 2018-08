Räntor och valutor: Amerikanska räntor vänder ned

Asiatiska börser vek nedåt, under ledning av Kina, efter uttalandet.

Den föreslagna höjningen av tullsatsen "är avsedd att förse administrationen med ytterligare alternativ för att uppmuntra Kina att förändra sitt skadliga beteende och införa reformer som leder till mer rättvisa marknader", sade Lightizer i ett uttalande via e-post. De höjda tullsatserna kan implementeras redan nästa månad.

Under onsdagskvällen bekräftade USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer tidigare uppgifter om att president Donald Trump bett honom överväga en höjning av de tidigare föreslagna importtullarna mot Kina, från 10 procent till 25 procent.

Det sade Nick Twidale vid Rakuten Securities Australia till Bloomberg News.

Japanska tioårsräntan nådde som högst 0,145 procent under natten - den högsta nivån sedan februari 2017, men handlas kring 0,13 procent under morgonen. Samtidigt stärks yenen under morgonen mot dollarn efter att handelsoron återvänt.

Bank of Japans ledamot Masayoshi Amamiya sade vid ett tal i Kyoto att centralbanken förväntar sig att räntorna inte kommer stiga kraftigt men att de kommer intervenera om räntorna stiger för snabbt.

Kumiko Ishikawa vid Sony Financial holdings sade till Bloomberg News att "Japans tioårsränta kommer förr eller senare nå 0,2 procent eftersom BOJ nu tillåter det, men påverkan på valutamarknaden förväntas vara begränsad för närvarande".