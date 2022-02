Ränterus efter starka signaler från USA:s arbetsmarknad

Med 467.000 nya jobb under förra månaden lyckades USA:s arbetsmarknad inte bara bräda analytikernas konsensusprognos utan också accelerera jämfört med december.

Det är trots att spridningen av den mycket smittsamma omikronvarianten nådde sin topp i mitten av månaden.

Arbetslösheten tickade upp något, från 3,9 procent i december till 4 procent i januari. Samtidigt ökade arbetskraftsdeltagandet med ett par tiondelars procent jämfört med december till 62,2 procent i januari. Det är den högsta nivån sedan pandemin bröt ut.

Uppgången i arbetskraftsdeltagandet var överraskande med tanke på smittspridningen men kan ha drivits av högre löner, gott om lediga jobb och att extraordinära skatteavdrag för familjer löpte ut vid årsskiftet, enligt analytiker på Oxford Economics.

”Det visar att arbetstagare som stått på sidlinjen börjat återvända till arbetskraften i högre utsträckning”, skriver de i en snabbkommentar där de pekar ut en fortsatt uppgång i arbetskraftsdeltagandet som avgörande för hur arbetsmarknaden utvecklas i år.

Den genomsnittliga timlönen steg mer än väntat, upp 5,7 procent på årsbasis.

Fredagens rapport innehöll också nya säsongsjusterade siffror för hela 2021 som höjde sysselsättningsökningen under fjolåret med 217.000 jobb.

Accelerationen kom under en månad som annars präglades av den största coronavågen USA upplevt. Smittspridningen kulminerade på över 800.000 nya fall per dag i mitten av månaden men föll tillsammans med antalet inlagda på sjukhus snabbt under den andra halvan av månaden. Dödsfallen har fortfarande inte vänt ned utan ligger fortfarande på högre nivåer än under höstens deltadrivna virusvåg.

Fredagens mätning innehåller några tecken på att den höga smittspridningen trots allt påverkade arbetsmarknaden negativt. Antalet personer som inte kunnat söka jobb på grund av pandemin steg med över en halv miljon till 1,8 miljoner. Samtidigt uppgav 6 miljoner personer att de inte kunnat arbeta eller arbetat färre timmar än normalt på grund av att deras arbetsgivare påverkats av pandemin. Det är nästan en dubblering jämfört med december.

Den starka sysselsättningsrapporten gav direkt effekt på finansmarknaderna. Tioårsräntan, som sjunkit under förmiddagen, vände upp och bröt igenom 1,9 procent för första gången sedan december 2019. Tvåårsräntan steg över 1,2 procent för första gången på närmare två år. Wall Streets ledande börsindex inledde fredagshandeln svagt på plus efter breda nedgångar på torsdagen.

Fredagens starka statistik ökar sannolikheten för en räntehöjning i mars, något finansmarknaderna redan prisat in. Spekulationerna kring att Fed kommer leverera en större räntehöjning än normalt lär nu späs på. Tidigare i veckan avfärdade dock Fed-ledamoten James Bullard, en av direktionens hökar, att centralbanken behöver höja med mer än 25 punkter.

”Poängen är att få en bättre position nu och under kommande månader och sedan kommer vi att kunna utvärdera om vi behöver göra mer eller inte”, sa han till nyhetsbyrån Reuters.

Fed-ledamoten Esther George argumenterade i veckan för att en alternativ åtstramningsmetod, där Fed minskar sin balansräkning snabbare men kan hålla ett lugnare tempo i räntehöjningarna, skulle kunna leda till mindre risker för det finansiella systemet jämfört med aggressiva räntehöjningar.