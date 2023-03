Ränteoro gjorde avtryck på Wall Street och EQT lägger bud – här är kvällens viktigaste

Mest nedåt på Wall Street – svenskkopplade Novavax rasade tvåsiffrigt

Mars fick en dyster start på New York-börsen där förväntningar på fortsatta räntehöjningar satte prägel på handeln. Det breda S&P 500-index föll 0,5 procent, vilket var samma nivå som vid Stockholmsbörsens stängning.

Vaccintillverkaren Novavax, med en filial i Uppsala, rasade efter sin kvartalsrapport. Energisektorn lyfte på bred front med solenergibolag i täten.

Räntan på amerikanska tioåringen nådde högsta nivån sedan november

Räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen steg till 4,0 procent under onsdagen, den högsta nivån sedan i början av november i fjol. Ränteterminsmarknaden indikerade på onsdagen en räntetopp på över 5,5 procent i september. I början av februari räknade marknaden med en räntetopp på strax under 5 procent under det andra kvartalet, enligt Financial Times.

Erik Selin fortsätter att tanka aktier i Collector

Collectors storägare och styrelseordförande Erik Selin har köpt ytterligare 365.000 aktier i nischbanken för totalt 16,2 miljoner kronor. Erik Selin, som också är huvudägare i Balder som i sin tur är Collectors största ägare, har vid ett flertal tillfällen under senare tid gjort stora aktieköp i Collector.

Klart: EQT-fond lägger bud på Radius

Riskkapitalbolaget EQT:s fond EQT Active Core Infrastructure lägger bud på amerikanska Radius Global Infrastructure. Det framgår i ett pressmeddelande.