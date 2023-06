Räntenedgång i Europa efter fall i inflationsförväntningarna

Enligt Bloomberg låg inflationsförväntningarna i april på 4,1 procent på ett års sikt vilket är en minskning från 5 procent. Vad gäller inflationsförväntningarna på tre års sikt sjönk dessa till 2,5 från 2,9 procent i mars och kryper alltså ned mot ECB:s inflationsmål på 2 procent.

”Överlag så tror vi dessa resultat adderar till den senaste tidens positiva inflationsdata och lutar balansen ytterlig mot ytterligare en, istället för två, höjningar från ECB”, skriver Oxford Economics i ett marknadsbrev.

Vad gäller den nuvarande inflationstakten i euroområdet stod förra veckan klart att den låg på 6,1 procent i maj vilket var en nedgång från 7,0 procent i april, vilket Di tidigare rapporterat om.

Europaräntorna drygade ut nedgångarna efter beskedet och under tisdagseftermiddagen har räntan på den tyska tioåringen sjunkit drygt 5 punkter till 2,32 procent medan den franska är ned 5 punkter till 2,87 procent. På valutafronten försvagades euron marginellt mot både den amerikanska dollarn och det svenska kronor.

Trots den senaste tidens positiva inflationsbesked räknar de flesta ekonomer enligt Bloomberg fortsatt med att ECB höjer styrräntorna ytterligare två gånger till en topp på 3,75 procent.

Den australiensiska centralbanken RBA fortsätter i sin tur att strama åt penningpolitiken och höjde på tisdagen oväntat styrräntan med 25 punkter till 4,1 procent vilket är den högsta nivån sedan april 2012.

RBA har nu styrräntan nu höjts med 4 procentenheter sedan maj 2022. Endast 10 av 30 prognosmakare i Bloombergs sammanställning räknade med tisdagens höjning.

”Beslutet att höja var helt klart drivet av riskerna på uppsidan för inflationen”, säger Andrew Boak, chefsekonom för Australien på Goldman Sachs, till Bloomberg.

Andrew Boak var även en av de som trodde på en höjning på tisdagen och han räknar även med att RBA skruvar åt penningpolitiken ytterligare i juli och att styrräntan därmed toppar på 4,35 procent.

Sydneybörsens S&P/ASX 200 tappade 1,2 procent efter beskedet medan den australiensiska dollarn stärktes mot den amerikanska.

Vidare på makrofronten meddelade den europeiska statistikmyndigheten Eurostat på tisdagen att detaljhandelsförsäljningen i euroområdet var oförändrad i april jämfört med mars 2023. Mot samma månad 2022 sjönk detaljhandelsförsäljningen med 2,6 procent.

Enligt Oxford Economics innebär siffran visserligen ett avbrott från den senaste tidens nedgångar men var fortsatt under förväntningarna som pekade på en mindre uppgång.

”Sammantaget har vi inga större förhoppningar om en återhämtning i detaljhandelsförsäljningen innan reallönerna börjar återhämta sig senare i år, med en blygsam återhämtning för konsumtionen under andra kvartalet helt på grund av tjänster”, skriver Oxford Economics.

På råvarufronten backar spotpriset på Brentoljan 2 procent till omkring 75 dollar per fat medan WTI-oljan är ned 2,1 procent till 70,4 dollar fatet efter den senaste tidens uppgångar. Enligt Reuters beror tisdagens nedgång på att tillväxtoron återigen överskuggade helgens besked från Saudiarabien om en produktionssänkning på omkring 1 miljon fat om dagen till 9 miljoner fat per dag under april.

”Om kommande ekonomiska data tyder på ett fortsatt inflationstryck och investerarna satsar på ytterligare räntehöjningar kan efterfrågeprognoserna redvideras nedåt vilket neutraliserar den positiva effekten av det senaste Opec+ beslutet”, säger Tamas Vargas på oljemäklaren PVM till Reuters.