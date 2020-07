Rallyt i guldpriset fortsätter – nära all-time-high

Geopolitisk oro gav nytt bränsle till rallyt i guldpriset som steg till över 1.900 dollar per uns mot handelsveckans slut. Priset är nu nära all-time-high efter den längsta uppgången sedan 2011, rapporterar Financial Times.

Intresset för guldet har stigit kraftigt under coronakrisen samtidigt som andra så kallade trygga hamnar för investerarna har blivit mindre attraktiva, rapporterar Financial Times. Den amerikanska dollarn har försvagats i takt med att coronakrisen i USA har förvärrats, samtidigt som räntan på amerikanska statsobligationer fallit kraftigt.

Ett upptrappat tonläge mellan USA och Kina under veckan skakar världens finansmarknader. USA har beordrat Kina att stänga sitt konsulat i Houston, som enligt Vita huset ska ha fungerat som en ”central för spioneri och stöld av immateriella rättigheter”. Spänningarna mellan stormakterna ökade därefter ytterligare när Kina svarade med en order om att stänga det amerikanska konsulatet i Chengdu.

Guldpriset steg med 19 dollar på fredagen till nära 1.906 dollar per uns – tätt på toppnoteringen 1.921 dollar från 2019. Efter sju raka veckor av stigande trend har priset stigit med närmare 25 procent hittills i år, vilket gör guldet till en av de tillgångar som utvecklats bäst under 2020, skriver Financial Times.

”Finansmarknader tenderar att röra sig om en gigantisk pendel som är svår att stoppa när den väl svingar. Det är definitivt fallet med guldet”, säger Peter Grosskopf, vd på Sprott, en specialist på ädelmetaller, till tidningen.

Rallyt i guldpriset gav även stöd till Stockholmsbörsens guldbolag. Lundin Gold lyfte 4,4 procent på en annars röd börs på fredagen och är sedan årsskiftet upp närmare 50 procent.