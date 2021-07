Rally i Qvibergs bilbolag – men oron inför skilsmässan med Volvo kvarstår

Bilias aktie rasade när Volvo Cars sade upp återförsäljaravtalet i höstas. När Bilia, som kontrolleras av finansmannen Mats Qviberg, nu levererar en 32-procentig intäktsökning under det första halvåret tycks de mörka molnen skingras. Men inom bolaget kvarstår oron inför en framtid utan Volvo Cars, berättar vd:n Per Avander.

När Volvo Cars sa upp återförsäljaravtalet med Bilia i november 2020 small det till ordentligt på börsen. Bilias aktie rasade från 126,50 till 93,50 kronor – men det dröjde inte länge innan kursen stabiliserades. Runt jul inleddes successiv uppgång och under våren hade kursen återhämtat sig helt. Därefter fortsatte aktien att stiga i värde, och i skrivande stund har kursen fördubblats sedan höstens dramatiska nedgång.

På fredagsmorgonen släppte Bilia sin senaste delårs- och kvartalsrapport, vilken bjöd aktieägarna på tillfredsställande läsning. Koncernens omsättning under för årets andra kvartal landar på 9,4 miljarder kronor, vilket innebär en ökning på 39 procent jämfört med samma period förra året. Även rörelseresultatet ökade kraftigt – från 239 till 541 Mkr.

Bilias vd och koncernchef Per Avander pekar på flera förklaringar till de starka siffrorna; koncernen har gjort en rekordstor vinst på begagnade bilar, stärkt vinsten i Norge och levererat väsentligt fler bilar.

”Vi har haft en fantastisk utveckling när det kommer till begagnade bilar – marknaden har varit urstark i framför allt Sverige och Norge. Det är positivt och driver på aktieutvecklingen”, säger han till Di.

Vd:n pekar även på de många förvärv som har genomförts under de senaste åren. Bara under Per Avanders tid vid rodret har 33 bolag slukats av biljätten.

”Direkt när vi signerar försöker jag vara ute och hälsa på medarbetarna i de nya bolagen. Därefter vill man snabbt sätta sig ner och få en överblick”, berättar Per Avander.

Vissa av bolagen stöps om till nya Bilia-anläggningar, medan andra kvarstår i sin gamla form.

”Det är lite olika. Porsche och Lexus är till exempel oerhört starka varumärken, och då får de gamla namnen stå kvar på husen. Vi pratar ofta med fabrikanterna om hur de ser på dotterbolagets varumärke. Syftet med förvärven är att centralisera allt bakomliggande arbete och stötta bolagen så att de kan satsa allt på affären och bli mer lönsamma i framtiden”, berättar Per Avander.

Vd:n anser även att serviceaffären är en viktig del av framgången.

”Vi har jobbat oerhört hårt med vår serviceaffär – inte bara med förbättring och omsättning utan även i marginal och resultat i kronor. Det har vi arbetat på uthålligt under många, många år.”

I höstas rasade er aktie – ser du den här rapporten och den senaste tidens kursuppgång som en revansch?

”Nej, det gör jag egentligen inte. Det är marknaden som sätter priset på Bilia. Vi jobbar på med våra aktiviteter. Som vd seglar inte jag på aktiekursen hela dagarna – det gäller att jobba på och ge aktieägarna vad de vill ha”, säger Per Avander.

Oklarheterna efter Volvo Cars uppsägning av återförsäljaravtalet kvarstår dock. Kontraktet löper ut i november 2022 – och då riskerar Bilia att stå utan sin långvariga samarbetspartner. Per Avander berättar att konstruktiva samtal förs löpande, men att en viss oro likväl finns kvar i koncernen.

”Ja, det är klart att det finns en oro – särskilt hos våra anställda som jobbar med Volvo. Men vi för en dialog i både Sverige och Norge just nu, så vi får se var det landar. Det är klart att en sådan uppsägning skakar om våra medarbetare.”

Nu går Bilia mot en framtid där allt fler branscher digitaliseras. Per Avander har ett något ambivalent förhållningssätt till digitaliseringen och hur den kommer påverka framtidens bilförsäljning:

”Vi var först ut med att erbjuda kunderna att klicka hem en begagnad bil. Vi märkte dock att kunderna fortfarande ville klämma, känna och provköra. Vi var även tidigt ute med en webbshop för tillbehör. Det finns absolut kunder som väljer det alternativet, men samtidigt hämtar en tredjedel av kunderna ut produkterna på en fysisk anläggning – och ytterligare en tredjedel väljer att lämna in bilen på verkstad så att vi får göra jobbet.”

Per Avander berättar att man bland annat filmar bilarna i verkstaden så att kunderna kan ta del av en digital offert. Även serviceverksamhetens bokningssystem har digitaliserats. Men kommer kunderna på allvar börja handla bilar på nätet?

”Det finns absolut de som klickar hem sin tjänstebil direkt på nätet, men många kommer ändå att vilja provköra sina bilar. Sen går kunderna ibland hem och signerar köpet via nätet, och det är ju också en form av digitalisering. Vi gynnas av den effektiviseringen – men jag tror ändå att fysiska återförsäljare kommer behövas i någon form. Ett bilköp handlar om dyra och komplicerade produkter”, avslutar Per Avander.