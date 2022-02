Rally i Alphabet efter stark rapport

Tekniksektorn visade vägen för en uppgång på Wall Street i den inledande onsdagshandeln. Nasdaqs kompositindex, där teknikaktierna väger tungt, steg 0,6 procent medan det bredare storbolagsindexet S&P 500 ökade 0,4 procent. Det trots intensiv handel i betalningsbolaget Paypal, vars aktiekurs föll med 25 procent i öppningen efter en svag kvartalsrapport.

Googles GOOGL +7,81% Dagens utveckling GOOGL +7,81% Dagens utveckling moderbolag Alphabet GOOGL +7,81% Dagens utveckling GOOGL +7,81% Dagens utveckling utmärkte sig istället bland vinnarna. Aktien nästan 9 procent efter att bolaget levererat en stark rapport för fjolårets sista kvartal på tisdagskvällen. Därmed är aktiekursen positiv för året efter tidigare fall i januari.

Intäkterna ökade med närmare en tredjedel på årsbasis till 75,3 miljarder dollar, motsvarande 693 miljarder kronor. Annonsförsäljningen steg ungefär lika mycket och brädade analytikernas förväntningar, även om streamingsajten Youtubes annonsförsäljning kom in lite lägre än väntat.

Den skarpa ökningen i e-handeln under pandemin var en viktig drivkraft för Alphabets annonsförsäljning under hela fjolåret och under en telefonkonferens med analytiker på tisdagskvällen lyfte affärschefen Phillip Schindler än en gång fram annonsefterfrågan från detaljhandeln som den viktigaste tillväxtmotorn under det senaste kvartalet.

Samtidigt nämnde han också efterfrågan från resebranschen, som drabbats hårt under pandemin. De reserelaterade sökningarna har ökat igen även om smittspridningen fortsätter att skapa osäkerhet.

”Det är fortfarande ojämnt vilket gör det för tidigt att säga vilka trender som är här för att stanna och vilka beteenden från innan pandemin som kommer tillbaka”, sa Phillip Schindler.

Google Cloud, segmentet som huserar bolagets molntjänster, rapporterade en intäktsökning på 31 procent. Rörelseförlusten minskade med med knapp tredjedel till 890 miljoner dollar under kvartalet men finanschefen Ruth Porat indikerade att fokus fortfarande ligger på investeringar snarare än lönsamhet.

”Vi förblir fokuserade på den långsiktiga vägen till lönsamhet och över tid bör rörelseförlusten och rörelsemarginalen förbättras av ökad skala”, sa hon på tisdagskvällen.

I samband med rapporten meddelade också Alphabet en aktiesplit för samtliga av bolagets aktieslag där varje aktie kommer att delas i 20. Både Tesla och Apple genomförde liknande aktiesplittar förra året.

Splitten har lett till spekulationer i amerikanska medier om att Alphabet skulle kunna ta plats i industriindexet Dow Jones, något som den höga aktiekursen hittills förhindrat. När Apple lades till för sju år sedan var det efter just en aktiesplit.

Alphabet skulle i sådana fall kunna ta teknikjätten IBM:s plats enligt CNBC. Tv-kanalen noterar dock att en inkludering av Alphabet skulle påverka indexets viktning av olika sektorer eftersom bolaget formellt sorterar under kommunikationstjänster och inte teknik i S&P 500:s indexering.

I likhet med tekniksektorn generellt har Alphabets aktiekurs inlett året svagt. Men tack vare onsdagens rapportdrivna rally är aktien nu tillbaka på plus för året, upp 3,5 procent sedan årsskiftet. Under fjolåret steg Alphabets aktiekurs tvåsiffrigt för det tredje året i rad.