Radisson efter resultatlyftet: ”Mycket kvar att göra”

Efter dryga 7 procents intäktstapp i det första kvartalet från året före, var intäkterna i det andra kvartalet i stort oförändrade från fjolårets andra kvartal.

”Vi har städat upp och påverkades i det första kvartalet. Resultatet från arbetet kommer att fortsätta att synas under kommande kvartal”, säger han.

Under det första halvåret ökade intäkterna för Radissons jämförbara hotell, inklusive hotell under renovering, med 2,8 procent, varav ökningen var 5,6 procent i det andra kvartalet. För innevarande helår spår bolaget en sådan intäktsökning om 4,0 till 4,5 procent och bedömer vidare att ebitda-marginalen för helåret 2018 blir runt 11 procent. Detta efter 10,1 procent under det första halvåret.

”Normalt sett så är det andra halvåret starkare än det första ur marginalperspektiv. Detta då januari och februari är svaga månader medan september är den enskilts starkaste ur volymperspektiv vilket hjälper marginalen”, förklarar han och lägger till att bolagets förändringsarbete hjälper till att förbättra lönsamheten substantiellt mot de senaste åren.

Under de två förgående helåren, 2017 och 2016, har bolagets ebitda-marginal landat på drygt 8 procent.

Bolaget arbetar med sådant som att stärka och positionera varumärken samt att arbeta med prissättning och även att positionera om hotell inom uppsatta varumärken.

”Vi har funnit alla varumärken vi ska verka under och implementerar nödvändiga standarder i samtliga fastigheter. Det kommer att ta ytterligare sex till tolv månader att helt komma dit”, säger han vidare.