Räddningspaketet ger ammunition till Fed och pengar till arbetslösa

”Efter fem dagars förhandling och sömnlösa nätter har vi nått en partiöverskridande överenskommelse om det största räddningspaketet i USA:s historia.”

Det sa Chuck Schumer, Demokraternas gruppledare i senaten, på tisdagsnatten. Då hade hans parti till slut gått med på villkoren i det rekordstora stimulanspaket som tagits fram tillsammans med Vita huset för att lindra de ekonomiska effekterna av coronakrisen.

Hans motsvarighet på den republikanska sidan, Mitch McConnell, kallade överenskommelsen en ”krigstidsliknande investering”, som kommer att förse ”hjältarna vid frontlinjen” med den utrustning de behöver.

Överenskommelsen nåddes under natten till onsdagen, men den formella omröstningen i senaten var planerad att hållas först under onsdagseftermiddagen, efter den här tidningens pressläggning. Men varken där eller i den efterföljande omröstningen i representanthuset väntades några problem, tack vare överenskommelsens breda stöd. President Trump väntas skriva under lagstiftningen på fredag.

USA-börserna, som rusade under tisdagen på förhoppningar om politiska framsteg, inledde onsdagens handel mer försiktigt. S&P 500 backade 0,2 procent i öppningen.

Torsten Sløk, chefsekonom på storbanken Deutsche Bank, förklarar börsreaktionen med att investerare återigen börjat fokusera på smittspridningen.

”Med paketet i USA i dag så har vi lyckats plana ut recessionskurvan”, säger han till Bloomberg TV.

”Det vi nu behöver se är en utplaning också av viruskurvan. Det händer ännu inte i USA, till skillnad från hur det börjar se ut i Europa.”

Det exakta innehållet i räddningspaketet var ännu inte känt på onsdagsmorgonen, men en del uppgifter hade läckt ut. Prislappen uppges ha landat på hela 2000 miljarder dollar, motsvarande 18.800 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär 10 procent av landets BNP. Jämförelsevis kostade Obama-administrationens stimulanspaket från 2008 omkring 800 miljarder dollar.

Att notan för corona-paketet blev högre än hur det lät initialt beror främst på att Republikanerna tvingats vika sig för flera av Demokraternas kostsamma villkor.