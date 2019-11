Räddningschef i Australien: Vi kan inte stoppa bränderna

I mindre orter har redan någon skola slukats av lågorna, och i New South Wales är över 500 skolor stängda som en försiktighetsåtgärd.

Tiotals terrängbränder rasar bortom kontroll. Brandkårens kartor över New South Wales och Queensland på nätet visar tätt, tätt med eldsymboler längs kusterna, bland annat nära gränsen mellan de två staterna.

Och några av de skolor som öppnade på tisdagen fick sedan under dagen, när brandläget snabbt skiftade, evakueras.

I förra veckan omkom tre personer och hundratals hus i New South Wales förstördes. För en del samhällen i delstatens norra delar varnar myndigheterna att det är för sent att evakuera – alla flyktvägar är för farliga. Om lågorna når exempelvis Emmaville i norra New South Wales råds invånarna att söka säkerhet på sjukhuset i staden, enligt mediebolaget ABC:s liverapportering.