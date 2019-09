Racingföraren ska få Saab att gasa – letar Greta Thunberg-typer

• Strategi och taktik – man vinner inte race i första kurvan.

• Tempo – van vid 1 cm från marken, 145 km/h, 50 växlingar per varv.

• Visualisering av mål för att lättare nå dem.

• Mod att stå upp för sig själv, integritet – trots andras synpunkter på dig.

• Uttrycket ”Going for the gap: when you no longer go for the gap – you’re no longer a racedriver (hittar möjligheter och tar dem).