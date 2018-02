Qviberg rasar mot KD – kräver Ebba Busch Thors avgång

Kristdemokraterna inleder valåret med tunga opinionssiffror. Enligt Novus index Svensk väljaropinion, som presenterades på söndagen, har partiets väljarstöd sjunkit långt under riksdagsgränsen till 2,8 procent.

Väljarstatistiken kommer kanske inte som en chock för partiet, som inte har nått över gränsen sedan augusti 2016, men finansmannen Mats Qviberg har tröttnat. I ett tweet på tisdagen riktar hans stark kritik mot Ebba Busch Thors parti.

”2.8%! Fan KD, ta och skärp er! Känner ni att det kan vara dags att skaffa en politik snart? Kärnfrågor hit och valplattform dit, ingen bryr sig längre, get busy living or get busy dying. Och byt ut ärkebesvikelsen Ebba. Problemet är att ni inte brinner för något och det märks”, skriver han i tweetet.

Di har varit i kontakt med Mats Qviberg, som inte vill kommentera saken vidare.