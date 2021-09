Pyjamaskostymen gör entré på arbetsplatsen

Redan före pandemin kunde en uppluckring av klädkoderna i näringslivet skönjas, även i mer konservativa branscher som bank och finans. På Wall Street hade till och med strikta storbanker som Goldman Sachs och JP Morgan Chase lättat på klädkraven för de anställda. Likadant bland manliga svenska börs-vd:ar som allt oftare figurerat offentligt utan slips.

Ett tydligt tecken på att kostymen nu hamnat ytterligare ett snäpp in i garderoben är krisen för den klassiska klädbutiken Georg Sörman som ekiperat stockholmare med skjortor, kostymer och slipsar i 105 år men som nu tvingas slå igen.

Det informella har definitivt formaliserats under pandemin. När vi i över ett och ett halvt år jobbat hemma istället för på kontoret har vi också klätt oss därefter.

Eller inte alls. 11 procent jobbar nakna på hemmakontoret, i alla fall enligt en internationell studie från it-säkerhetsföretaget Kaspersky som undersökte hur 8.000 hemmaarbetares dagar sett ut under pandemin.

I en Novus-undersökning gjord på uppdrag av Nordax Bank svarade dock 76 procent att de försöker klä sig professionellt för videomöten.

Frågan är vad som kommer att bli de bestående intrycken på modet och hur man kommer att klä sig efter pandemin?

”Rent estetiskt går det att se att behovet att vara bekväm har drivit modeutvecklingen de senaste åren”, konstaterar Philip Warkander, lektor i modevetenskap vid Lunds universitet som ser att den trenden lär fortsätta.

Han tror inte att svenskarna kommer att vara mindre intresserade av mode och kläder när vi nu så smått börjar återvända till kontoren.

”Minnet är kort och det är lätt att titta på statistiken över klädkonsumtionen, där siffrorna nu åter går rakt uppåt när folk verkar kompensera för alla de köp som inte blev av under isoleringen. Jag skulle tro att vi snart är tillbaka i det ‘normala’, på gott och ont. Gott för alla de som är roade av att variera sin klädstil och klä upp sig. Ont för miljön.”

Philip Warkander pekar på hur det informella och bekväma allt mer flyter ihop med det mer formella.

”Även det uppklädda har ju blivit allt mer bekvämt. Finkläder är sällan obekväma i dag. Det är en del av en större tendens som länge gått mot ett mer informellt samhälle, som inte bara inkluderar modefrågor som ‘casual friday’ utan började redan med du-reformen och den lagstadgade semestern.”

Japanska klädkedjan Aoki har verkligen tagit till sig denna trend och skapat pyjamaskostymer, som ser ut som en kostym men känns som en pyjamas. Kavajerna är stickade koftor och och byxorna i pyjamastyg har elastisk midja avsedda att sitta i under långa perioder.

Whatever Inc å sin sida har gjort succé med sina Work From Home Jammies, en kombinerad mjukisoverall men med övre halvan av överdelen i form av en mer formell skjorta eller blus. Perfekt för att både känna sig relaxed i, men samtidigt se någorlunda representabel ut i under fortsatt många, långa videomöten hemma för den som hybridarbetar.