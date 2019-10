Putin: Greta vill väl – men jag delar inte FN:s beundran

Under en ekonomikonferens i Moskva på onsdagen uppgav den ryske presidenten att han inte delade ”den generella beundran” hos FN för Greta Thunberg.

”Visst, Greta vill väl (Greta is kind) men känslor ska inte styra den här frågan”, uttalade Vladimir Putin enligt Bloomberg News.

Greta Thunberg höll ett känslosamt tal under klimatträffen i FN-skrapan i New York förra veckan. Under den gångna helgen pågick det klimatprotester i runt 170 länder. Kanadas premiärminister Justin Trudeau tackade då den 16-årige svenskan för att hon mobiliserar många, särskilt unga, i klimatfrågan.

Under förra veckan riktade samtidigt Europas rikaste person Bernard Arnault, vd på LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), viss kritik mot Greta Thunberg när han talade vid lyxjättens hållbarhetsevent i Paris.