Putin besöker Belarus: ”Undrar varför”

Rysslands president Vladimir Putin reser i dag till Belarus huvudstad Minsk för ett möte med sin belarusiske motsvarighet Aleksandr Lukasjenko.

Putin har bara gjort ett fåtal utlandsresor sedan pandemins start 2020. Vanligtvis möts de båda allierade ledarna också i Moskva, så dagens ryska Minskbesök är högst ovanligt.

Sedan februari 2021 har Putin och Lukasjenko inför dagens träff mötts tolv gånger – samtliga gånger i Moskva, konstaterar BBC:s reporter Steve Rosenberg på Twitter.

”Vanan bryts. Undrar varför”, skriver han.

Enligt Lukasjenkos stab kommer de två auktoritära ledarna att samtala på tu man hand, men även hålla bredare möten tillsammans med flera ministrar.

Belarus är inte formellt en part i Ukrainakriget, men ryska styrkor har utgått ifrån belarusisk mark och fått stöd av bland annat den belarusiska vården.

Aleksandr Lukasjenko går en svår balansgång. Å ena sidan undviker han att blanda sig i ett krig som inte skulle finna särskilt stort stöd hos den belarusiska befolkningen. Å andra sidan är den mångårige diktatorn allt mer beroende av Rysslands stöd, inte minst då han fick rysk hjälp att slå ned de landsomfattande protester som följde på det riggade presidentvalet 2020.

Länderna är sedan länge allierade och ingår i en gemensam unionsstat. Den var tidigare mer av en formalitet, men har aktualiserats allt mer under de senaste två åren med tal om en fördjupad integration.

Bedömare spår att Putin kan komma att försöka övertala Lukasjenko att skicka belarusiska soldater till fronten i Ukraina, eller att delta i en gemensam förnyad attack mot Ukraina tillsammans med ryska soldater. Andra spår att det är en skenmanöver för att få Ukraina att omgruppera sina styrkor mot gränsen mot Belarus i norr.

Militärt torde Belarus inblandning i kriget inte spela någon avgörande roll för Ryssland, då landet har relativt få soldater att bidra med.

Putin lär pressa Lukasjenko för att få ytterligare eftergifter i den så kallade integrationen länderna emellan, enligt den USA-baserade tankesmedjan Institute for the study of war (ISW).

Och militärt tycks det som att Rysslands president försöker skapa förutsättningar för en ny rysk offensiv i Ukraina senare i vinter, då med fortsatt möjlighet att gå in i landet från belarusiskt territorium, skriver ISW.

”Putins och Lukasjenkos möte kommer dock – allra minst – att fortsatt driva fram en separat rysk informationsinsats som syftar till att bryta ned Ukrainas vilja och västlig villighet att stödja Ukraina. Detta möte kommer att förstärka den ryska informationsinsats som utformats för att övertyga ukrainare och västlänningar att Ryssland kan komma att attackera Ukraina från Belarus”, skriver tankesmedjans analytiker.

Högt uppsatta ukrainska militärer har de senaste dagarna varnat för att Ryssland kan försöka sig på en ny attack norrifrån.

Ryska Interfax rapporterar på måndagen att ryska styrkor ska genomföra militärövningar i Belarus. Nyhetsbyrån har dock inga detaljer kring var eller när det ska ske.

Det framgår inte när under måndagen som Vladimir Putin anländer till Minsk och när och hur han kommer att träffa Aleksandr Lukasjenko.

Inför mötet låter Belarus ledare meddela via de statliga propagandaorganen att Belarus självständighet och suveränitet är okränkbar.

”Jag ser försök att röra om i den här situationen. Och efter dessa storskaliga förhandlingar kommer alla att säga att det är över, att ingen makt längre ligger i Belarus, att ryssarna redan styr landet. Ännu en gång vill jag understryka att ingen, förutom vi, styr Belarus”, säger Lukasjenko enligt den statliga nyhetsbyrån Belta.