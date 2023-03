Purefun ökade omsättningen – har avstått förvärv

Bruttomarginalen stärktes till 45,9 procent (42,0) och ebitda-resultatet blev 5,0 miljoner kronor (2,0).

Ebitda-marginalen förbättrades till 8,5 procent (4,4).

”Att i tider som dessa kan vi konstatera att Purefun står starkt även när det blåser på marknaden, vi fortsätter utvecklas väl och levererar, det stärker vår tro på att vi bygger vår e-handelsgrupp i rätt riktning. Det vi bygger och utvecklar nu kommer få mångdubbel utväxling i kommande högkonjunktur”, skriver vd Michael Ahlén i rapporten.

Bolaget har fått ”många” förfrågningar om intresse finns för att köpa upp etablerade handelsbolag och Purefun har utvärderat en handfull bolag i omsättningsintervall mellan 25-50 miljoner kronor.

”Vi har valt att avstå att göra förvärv på de vi utvärderat under januari och februari. Vi är en attraktiv grupp för andra e-handelsbolag att komma in i, vi kan vara kräsna och välja med omsorg, när vi gör ett förvärv ska bolaget passa in i vår långsiktiga strategi, segmentet ska vara attraktivt och passa in i Purefun”, skriver vd:n.