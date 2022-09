Pundet på lägsta nivån mot dollarn på 37 år

Bakom raset i både pundet och brittiska statsobligationer ligger den nya regeringens ekonomiska tillväxtplan som kortfattat bygger på att låna pengar till förmån för att få igång tillväxten. Landets nye finansminister Kwasi Kwarteng meddelade i fredags att han lagt skattehöjningar på hyllan för att istället sänka inkomstskatten och subventionera elräkningar för hushåll och företag.

Marknadens reaktion på expansiva finanspolitiken har fått pundet att falla 11 procent mot dollarn de senaste tre månaderna. Under fredagen till följd av nyheten föll kursen 3,6 procent och landade kursen på 1,09 dollar per pund. Pundet föll också kraftigt mot euron och handlas till kursen 1,12 euro per pund.