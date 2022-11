Promimic ökar omsättning och förbättrar resultatet

Bioteknikbolaget Promimic hade en nettoomsättning på 5,0 miljoner kronor (1,8) och ett rörelseresultat på -2,7 miljoner kronor (-3,2) under det tredje kvartalet 2022.

Periodens kassaflöde uppgick till -15,4 miljoner kronor (-4,6) och likvida medel vid periodens utgång uppgick till 61,7 miljoner kronor (14,1).

”Vår tillväxt drivs i dag av att allt fler implantat med vår yta för förbättrad osseointegration kommer i klinisk användning. Det som varit utvecklingsprojekt med olika kunder under senaste åren har nu efter regulatoriska godkännande från FDA kommit in i kommersiell fas. På två år har vi gått från fem till 26 olika implantat som är godkända för klinisk användning, varav fyra nya under detta kvartal”, kommenterar vd Magnus Larsson i delårsrapporten.