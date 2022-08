Prolight redovisar ett resultat efter skatt på minus 7,1 miljoner

Investmentbolaget Abelco hade ett portföljvärde på 391 miljarder kronor per den 30 juni (283).

”Med ett ingående värde på 368,9 miljoner kronor visar vi att vår strategi och arbete har lönat sig. Vi kan alltså fastslå en tillväxt av marknadsvärdet i portföljen under en mycket turbulent tid där marknaden över lag varit i nedåtgående trend. Denna styrka skall vi ta med oss när vi nu går in i årets andra period. Vid halvårets slut uppgick bland annat värdet på våra listade tillgångar till 184,7 miljoner kronor. Detta trots en sjunkande trend av deras aktiepris under perioden”, skriver vd Johan Rooth i delårsrapporten.

Under första halvåret 2022 uppgick koncernens nettoomsättning till 3,9 miljoner kronor (2,6) och ökningen berodde på en högre debitering av rådgivning till portföljbolagen, skriver Abelco.

Koncernens resultat efter skatt blev -74,8 miljoner kronor (-60,8).