Programledarens nya giv – släpper debutalbum

Soullegendaren Otis Redding gör Gina Dirawi sällskap på väg till hennes senaste arbetsplats, Ingrid Studios på Södermalm i Stockholm. Hennes musiksmak är nära sammankopplad med den musik hon själv nu skapar där teman som längtan och melankoli får ta mycket utrymme.

”Låtar där man hör att någon är ledsen har jag alltid dragits till, det ska finnas en saknad”, säger hon.

Gina Dirawis karriär började som 19-åring med egna videor på Youtube via karaktärer som Bettan och Syster Khadidje, och fortsatte med diverse programledarroller i både radio och tv. Nu tonar hon istället fram som artist och låtskrivare.

Under intervjun pendlar hennes 1,5 år gamla kanintax ständigt mellan platsen på mattan och bredvid Gina i soffan. Den lilla krabaten heter Jannah, vilket betyder paradis på arabiska och även finns med i titeln på albumet som hon jobbat på i två år.

”Plattan handlar om längtan efter döden för att nå en plats där man inte behöver lida längre. Att nå en punkt av lättnad och mötas på en plats där man inte längre behöver ha ont”, säger hon.

Gina Dirawi förklarar att hon som artist får vara lite mer bräcklig jämfört med hennes roll som programledare, där hon tidvis också känt en del osäkerhet.

”Det är första gången jag berättar om den här sidan av mig själv. Första gången som jag känner att jag inte spelar någon roll utan helt ärligt bara berättar om mitt mörker.”

Under sin karriär har hon hunnit med att prova på det mesta inom mediesfären, men musiken har varit det element som ständigt är återkommande. Att det är låtskrivandet som fastnat beror på att det har fungerat som ett slags eskapism.

”Jag har alltid haft en väldigt stark känsla av att jag inte vill tillhöra den här planeten utan längtat till något annat, och då har musiken alltid varit verktyget för att fly”, säger hon.

Om någon mot all förmodan missat Gina Dirawi i tv-rutan så är nedstämdhet absolut det sista man förknippar henne med. Trots det är det just en svartare sida som hennes nya musik förmedlar.

”Jag fick tidigt stämpeln att jag är den roliga tjejen och i Sverige fungerar det mycket så, att har du fått en etikett ska du leva med den. Det har funnits ett motstånd kring det jag vill berätta, att den roliga tjejen vill skriva om mörker”, säger hon och fortsätter:

”Säger någon att jag ska vara glad en gång till exploderar jag.”

Efter genombrottet som programledare för Melodifestivalen för tio år sedan har hon också fått uppleva baksidan av kändisskapet. Efter hennes insats som julvärd 2015 fick hon utstå grova hot och tvingades ha en livvakt, något som skildras i SVT-dokumentären ”Vad hände Gina Dirawi?”.

Hon backade även ut ur rampljuset under en tid eftersom hon upplevde att det fanns en falskhet i branschen.

”Mitt jobb var roligt men det kändes aldrig helt rätt, det fanns en förljugenhet i branschen som jag blev allt mer delaktig i. Jag kom längre bort från min kärna, det som är jag. Jag var redo att bränna ner allt bara för att få tillbaka en röst igen och hitta tillbaka till vad jag tycker”, säger hon.

Under sina år som programledare, senast på Guldbaggegalan i januari i år, har hon både hyllats och sågats för sina insatser, något som bidragit till att Gina Dirawi nu är bättre på att hantera kritik. Erfarenheterna har lett till att hon i dag är mindre oroad över vad folk ska tycka.

”Jag har hamnat i ett stadie där jag känner att det värsta redan har hänt. Vad ska någon säga nu som inte redan har sagts? Sedan är det klart att man omedvetet blir ledsen om det skulle vara någon negativ kritik. Men jag tror att jag vuxit av det”, säger hon.

Att det i framtiden kommer vara musiken som prioriteras för Gina Dirawi, som nu längtar efter att få släppa albumet, råder det inga tvivel om.

”Jag har levt med plattan så länge nu att jag bara vill att den ska ut. Förhoppningen är att jag bara kan fortsätta berätta historier via musiken och bygga olika världar och att jag hittar min publik och någon att kommunicera med”, säger hon.

Gina Dirawi

Ålder: 31 år

Bakgrund: Inledde sin karriär med humoristiska videor på Youtube 2009 och har efter det programlett bland annat ”Melodifestivalen”, ”Musikhjälpen”, ”Idol” och varit julvärd 2015 (som den yngsta hittills). Släppte 2020 romanen ”Paradiset ligger under mammas fötter”.

Aktuell: Hennes debutalbum ”Meet Me In Jannah” är producerat av Björn Yttling från ”Peter Bjorn and John”, som ligger bakom monsterhitten ”Young Folks”, och Freja Drakenberg.