Prognos: Fed höjer räntan – för åttonde gången sedan 2015

"En ytterligare höjning är inbakad för december med en hög grad av säkerhet. Men marknaden räknar inte med att mycket kommer att följa nästa år", skriver han i ett kundbrev, och tillägger att marknaden endast prisar in att den övre gränsen i räntekorridoren kommer att höjas till 2,75 procent (vilket skulle motsvara endast en höjning under 2019 om räntan höjs två gånger till i år).

Han lägger dock in en brasklapp: arbetsmarknaden har ideligen överraskat på uppsidan under uppsvinget lika mycket som inflationen och löneökningarna har kommit in under prognos.

"Det är därför onekligen möjligt att den månatliga sysselsättningstillväxten inte kommer att falla mycket under nuvarande nivå förrän en bit in på nästa år, och att Fed därför inte kommer att tro att de har nått sitt mål. För varje jobbrapport som visar en sysselsättningstillväxt över 150.000 ökar risken för att Fed höjer räntan över 3 procent", enligt Bernd Weidensteiner