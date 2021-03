Prognos: 60.000 nya bostäder om året draglok för byggbranschen

Byggandet tar fart och investeringarna ökar med sammantaget 7 procent under kommande två år.

I en färsk prognos från Byggföretagen är det nyproduktionen av bostäder som blir dragloket för branschen framöver. Under fjolåret investerades det 119 miljarder kronor i nyproduktion. I år och under 2022 väntas den siffran öka med cirka 12 miljarder kronor per år, cirka 10 procent.

Även investeringar i ombyggnation samt fritidshus väntas öka, men i en lägre takt. Totalt växer bostadsproduktionen med 7 procent i år och 6 procent 2022.

”Bostadsbyggandet går väsentligt starkare än vad vi tidigare räknat med. Uppgången inleddes redan i fjol”, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på Byggföretagen.

”Det är ett bra drag i sektorn efter ett par mycket svaga år.”

Enligt chefsekonomen är det inte pandemin som slagit hårdast mot branschen.

”Från toppen 2017 har nybyggnadsinvesteringarna minskat drastiskt. Amorteringskraven slog mycket hårdare än pandemin”, säger han.

Byggföretagen räknar med att 57.000 bostäder byggs i år. 15.700 av dessa är bostadsrätter och nästan dubbelt så många är hyresrätter, medan nyproduktionen av småhus står för 11.500 bostäder.

”Det är hyreshusbyggandet som hållit upp bostadsbyggandet under några år”, säger Fredrik Isaksson.

I år är det full fart inom infrastrukturssektorn, bland annat beroende på stora projekt i Skåne och Västra Götaland. Men 2022 bromsar det in enligt prognosen.

”Trots att regeringen har pratat om det har vi inte sett något direkt nytt stöd till infrastruktur. Därför räknar vi med att investeringarna där faller under nästa år.”

”Här finns ett utrymme för att sätta in stödåtgärder. Behovet av infrastruktur är ju stort också”, säger Fredrik Isaksson.

Branschförbundet ser också positivt på sysselsättningen.

”Vi räknar med att ta igen fjolårets tapp. De korttidspermitterade undviker uppsägningar och vår prognos är att sysselsättningen ökar med 8.700 personer inom byggsektorn.”

Vad kan kasta grus i maskineriet?

”Pandemins utveckling ger förstås en osäkerhet i prognosen. Det kan störa den globala återhämtningen.”