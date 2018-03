Proffset om oljebolaget: "Otroligt lågt värderat"

Enquests intäkter uppgick till 635 miljoner dollar i fjol, motsvarande runt 5,2 miljarder kronor. Det är betydligt lägre än de 850 miljoner dollar bolaget drog in 2016.

Även ebitda-resultatet blev lägre 2017 – 304 miljoner dollar jämfört 477 miljoner dollar året innan.

Samtidigt upprepar bolaget sin bedömning att oljeproduktionen under 2018 kommer att ta ordentlig fart. Enquest räknar med att producera cirka 50.000–58.000 fat per dag innevarande år, vilket kan jämföras med fjolårets drygt 37.000 fat per dag.

Jonas Olavi, allokeringschef på Alfred Berg, anser att Enquest går en intressant framtid till mötes – trots sina tidigare finansiella problem. När oljepriset kollapsade fick Enquest svårt att möta sina åtaganden och bolaget tvingades göra en refinansiering 2016.