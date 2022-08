Producentpriserna i Polen ökade mindre än väntat i årstakt i juli.

Affärssystembolaget Fortnox levererar ett starkt andra kvartal. Visserligen sjönk siffran i bolagets något udda mått, tillväxten tillsammans med rörelsemarginalen, från första kvartalets 72,7 procent till 67,3 procent. De underliggande siffrorna visar dock att hjälpen från förvärv var klart mindre under det andra kvartalet och att rörelsemarginalen förbättrades mot både fjolårskvartalet och det första kvartalet.

Den organiska tillväxten kom in på imponerande 28 procent och förklaras dels av ökade intäkter per befintlig kund, upp från 178 till 212 kronor på årsbasis, samtidigt som bolaget adderat 56.000 nya kunder jämfört med fjolårskvartalet. Bolaget närmar sig därmed en halv miljon kunder, och rör sig stadigt mot målet att 2025 nå 700.000 kunder och en genomsnittlig månadsintäkt per kund om 300 kronor.

Bakom siffrorna döljer sig även de prishöjningar som Fortnox gjort mot kunderna, även om bolaget hellre talar om tillväxten ska drivas av ökat användande och nya produkter. En ny vertikal fick bolaget genom köpet av fintechbolaget Capcito förra året, ett bolag som med Saas-tjänsten Monto erbjuder automatiserad långivning och fakturafinansiering till företag.

Från årsskiftet är bolaget konsoliderat i Fortnox och än så länge tynger förvärvet lönsamheten – under det andra kvartalet med nästan minus 13 Mkr, vilket innebär att Fortnox rörelseresultat hade varit knappt 116 Mkr om detta exkluderas.

Minussiffrorna ligger dock i planerna. Fortnox räknar med att investeringar i Capcito och Monto kommer innebära en negativ resultatpåverkan för koncernen under hela 2022. Viktigare blir att följa hur tillväxten inom vertikalen utvecklas. Än så länge verkar den vara försiktig. Mellan det första och andra kvartalet växte Fortnox fordringar inom företagslån med drygt 10 Mkr till 91 Mkr.

Växjöbolaget är en småspararfavorit med minst sagt svängig kursutveckling i år. I februari var aktien ned 40 procent från årsskiftet, nedsåld i det allmänna marknadsklimatet där investerarna ratade tech- och tillväxtaktier med höga multiplar i inflations- och ränteoron.

Inför fredagens rapport hade aktien återhämtat hela årets nedgång. Med Fortnox historiska överleverans är det rimligt att aktien behandlats klart snällare än andra högmultipelbolag i tillväxtfacket, men det kan också förklara varför jublet över fredagens rapport uteblev.