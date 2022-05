Private banking-chef lämnar Carnegie

Jonas Predikaka rekryterades till Carnegie 2016 från motsvarande roll på Danske Bank, och hade innan dess chefstjänster inom SEB:s avdelning för private banking och förmögenhetsförvaltning.

Under de år som Jonas Predikaka varit chef för Carnegies privatbank – som förvaltar de rikaste kundernas tillgångar – har intäkterna nästan fördubblats, från 546 miljoner kronor under 2016 till 1000 Mkr under 2021 då verksamheten stod för 19 procent av Carnegies totala intäkter. Varje år under perioden har Carnegie utsetts till Sveriges bästa private banking-aktör av undersökningsföretaget Kantat Sifo.

När Di når Jonas Predikaka hänvisar han till Carnegie, men bekräftar att han lämnat sin tjänst.

”Jag har sagt upp mig, det är inte mer med det”, säger han.

Har du något nytt jobb?

”Inget som jag kan berätta om nu.”

Carnegie bekräftar uppgiften.

”Jag kan bekräfta att Jonas Predikaka har sagt upp sig och mot bakgrund av den seniora position som han hade i bolaget så blev han arbetsbefriad omgående men står till vd:s förfogande under arbetstiden”, uppger Emelie Friberg, kommunikationschef på Carnegie.

På investmentbankens hemsida omnämns numera Fredrik Leetmaa som chef för private banking. Han var fram till nyligen riskchef (CRO). Vem som tagit över som riskchef är oklart.

Enligt Emelie Friberg är Fredrik Leetmaa en tillfällig lösning för rollen.

”Arbetet med att hitta en ersättare har påbörjats”, uppger hon.