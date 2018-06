Prisfall på batterimetaller i maj

Priserna på litium i Kina noterades i förra veckan till mellan 126.000 och 130.000 kinesiska yuan per ton, vilket motsvarar mellan 172.000 och 177.000 kronor. Det kan jämföras med priser kring cirka 191.000 kr tidigare i maj och 218.000 kronor i fjol oktober, enligt Metal Bulletin.

Priset på kinesiskt koboltsulfat föll med 9,8 procent i snitt i maj uppger Financial Times med hänvisning till Benchmark Mineral Intelligence. Det är första gången sedan juli 2017 som priset vänder nedåt.

En nedgång i priserna på batterimetaller anses också nödvändig för att tillverkare av elbilar ska nå ner på en kostnadsnivå för tillverkning av batterier under 100 dollar/kWh. Kostnaden att tillverka batterier har sjunkit med 79 procent per kWh mellan 2010 och 2017, enligt Bloomberg New Energy Finance.