Prisbroms för bostadsrätter i juni – mäklare spår avmattning även för villor

Efter tolv månader av prisökningar blev det något av en inbromsning i juni, åtminstone sett till bostadsrättspriserna som förblev oförändrade. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Villapriserna fortsatte däremot att öka, med 2 procent precis som i maj. Men majoriteten av de svenska mäklarna tror att vi snart ser en avmattning även där. 58 procent svarade att priserna på villamarknaden blir oförändrade under juli till och med september i en medlemsundersökning gjord av Mäklarsamfundet. Motsvarande andel gällande bostadsrätter är 70 procent.

”Historiskt sett sätter Stockholm trenden för resten av landet och eftersom vi nu kan se en avstannad ökning på både bostadsrätts- och villapriserna i huvudstaden är detta en stark indikation på en generell utplaning mot hösten”, säger Andreas Moritz, vd för Skandia Mäklarna.

Sett över det första halvåret har däremot både antalet sålda bostadsrätter och villor nått nya rekordantal i hela riket. De ökade med 20 respektive 8 procent jämfört med det första halvåret 2020. Under samma jämförelseperioder ökade medelpriset på riksnivå med 330.000 kronor för bostadsrätter och 630.000 kronor för villor.

Den senaste månaden har det däremot skett ett trendbrott sett till priset per kvadratmeter för bostadsrätter. Det blev en mindre minskning i juni jämfört med maj, från drygt 45.200 kronor till strax under 44.900 kronor. På villamarknaden har medelpriset fallit tillbaka från cirka 4,3 miljoner kronor i maj till strax under 4,1 miljoner kronor i juni.

”Det görs fler affärer än normalt och säljarna behåller sitt övertag på köparna, men möjligen är det lite lugnare än det var för några veckor sedan. Det kommer ut lite färre bostäder och det där extrema trycket som varit på en del visningar ser vi inte längre lika ofta. Vi tror att aktiviteten kommer fortsätta sjunka och det kommer göra att prisökningarna bromsar in”, säger Fredrik Kullman, vd för Bjurfors Stockholm.

Även Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, ser samma tendens. Något han tror kan öka risken för att bostadsköpare kommer skjuta på sina flyttplaner i hopp om lägre priser längre fram.

”Det exceptionella högtrycket på bostadsmarknaden har följt med in i sommaren och priserna ligger nu nära mångas ekonomiska smärtgräns”, säger Marcus Svanberg.

Johan Nordenfelt, informationschef på Erik Olsson Fastighetsförmedling, uppger att det fortfarande finns goda förutsättningar för hög aktivitet på bostadsmarknaden sett till konjunkturen och den låga räntan. Men en faktor kan påverka utvecklingen.

”Marknaden är lite mer avvaktande som ett resultat av att aktiviteten minskar under sommaren samtidigt som det återinförda amorteringskravet ökar osäkerheten om hur hösten blir”, säger Johan Nordenfelt.

I juni hände också något så pass speciellt som att regeringen fälldes på grund av en bostadspolitisk fråga, nämligen den om marknadshyror. Nu när en regering snart är på plats igen föreslår Marcus Svenberg en rad andra politiska åtgärder han anser kunna göra bostadsmarknaden mer hållbar.

”Omformulerade amorteringskrav, sänkt flyttskatt och kontantinsatsregler med hänsyn till bostadsköparens ekonomi gör det enklare för fler att byta bostad efter behov”, säger han.