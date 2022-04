Prevas förvärvar Stockholmsbolag

IT-konsulten Prevas har tecknat avtal om att förvärva Bitsim Now som är ett konsultföretag med 35 anställda. Bolaget är baserat i Stockholm och fokuserar på produktutveckling. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bitsim Now är enligt Prevas PREV B +8,12% Dagens utveckling starka inom digitala kameror, bildbehandling och visionsteknik samt även framtagning av FPGA-kretsar.

”Kunderna finns inom segment som medtech, försvar och telekom där man också ställer mycket stora krav på prestanda och tillförlitlighet”, skriver Prevas.

Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Prevas resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Tillträde sker per den 1 maj 2022.