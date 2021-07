Prevas förvärvar life science-konsultbolag

Medqure är Stockholmsbaserat och har erfarenhet av att hjälpa kunder med regulatoriska strategier, sätta upp nytt eller förbättra kvalitetssystem, CE-märkning och lång erfarenhet av arbete mot anmälda organ, FDA-ansökningar, GAP-analyser, uppfyllnad av direktiv/förordningar såsom MDD/MDR, IVD/IVDR, EMC, ROHS, REACH och RED samt att kvalitetssäkra utvecklingen.

Bolaget håller även en hel del kurser inom Life Science, till exempel inom CE-märkning medicinteknik, användbarhet, mjukvara medicinteknisk produkt, EN 60601/EN 61010-standarden och IVDR.

Kunderna är alltifrån internationella företag till små och medelstora bolag samt start-up bolag. Förutom svenska bolag finns till exempel norska, danska och amerikanska bolag.

”Den snabba utvecklingen inom medicinteknik och läkemedelsbranschen, den ökade digitaliseringen av sjukvården och den preventiva vården i kombination med regelverksförändringar inom medicinteknik medför allt större behov av spetskompetens inom kvalitetsområdet”, skriver Prevas PREV B +0,74% Dagens utveckling .

Tillträde kommer att äga rum under juli och förvärvet av Nimio och Medqure bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Prevas resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.