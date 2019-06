Pressade mobilspelsbolagets vd: Har etablerat ny bas

G5:s vd Vlad Suglobov uppger i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt att bolaget nu hoppas på att åter nå en sekventiell tillväxt för Hidden City samtidigt som tankar finns på att bredda varumärket med ytterligare spel. Och samma funderingar finns för The Secret Society som är helägt av G5 sedan rättigheterna till spelet köptes i slutet av 2017.

"Ett varumärke så stort som The Secret Society kan definitivt hantera två spel så det kan vara ett sätt för oss att tjäna ytterligare pengar på att vi köpte rättigheterna", säger Vlad Suglobov.

G5 har stuvat om rejält i sin portfölj av mobilspel det senaste året för att kunna ha fullt fokus på ett färre antal aktiva spel där potentialen bedöms vara störst och för att skapa resurser för nya spel.

G5:s portfölj innehåller nu ett rekordstort antal spel som är i så kallat "harvest mode", spel som gått in en slags skördeperiod, vilket betyder att ingen marknadsföring görs, spelen utvecklas inte vidare och vinsten maximeras. Antal aktiva spel i portföljen är nu sju stycken; Hidden City, The Secret Society, Mahjong Journey, Homicide Squad, Pirates & Pearls och Jewels of Rome.