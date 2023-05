Preparerade folieväskor slår ut larmen på Stadium

Innehåll från Basalt AB Annons

De senaste årens breda molntransformation har lett till att många numera lägger det viktigaste de har i händerna på tredje part. Affärskritisk information sparas i molnet, och kunderna måste helt enkelt lita på att molnleverantören har full kontroll.

– De flesta företag och organisationer sitter på information som de borde lägga ett extra skydd kring. Nu ser vi en rörelse där fler vill lägga mer information i privata moln eller andra lokalt körda lösningar. Man bedömer att den skyddsvärda informationen är för värdefull för att läggas ut på slumpmässiga serverhallar, säger Nicklas Haglund, grundare och vd på Basalt.

”Marknaden har kommit i kapp”

Basalt startades för att förse myndigheter under försvarsdepartementet med regelkompatibla och säkra it-lösningar. Dessa organisationer har under den snabba digitaliseringen stannat kvar i ”on-prem-världen”, där it-system installeras och körs lokalt. När många aktörer nu vill tillbaka till den världen breddas Basalts kundgrupp.

– Marknaden har kommit i kapp vår affärsidé, konstaterar Nicklas Haglund.

Basalt har tagit fram en it-plattform för att bygga och förvalta it-system som klarar militära krav för hemligstämplad information. Plattformen kallas Basalt Craton, och är i praktiken en arkitektur som gör det möjligt att skapa säkra, förvaltningsbara och kostnadseffektiva it-miljöer.

– Under utvecklingen av Craton har vi täppt till alla tänkbara hål. Vi brukar skämtsamt säga att kunderna bara behöver använda en av och på-knapp och en volymknapp, allt annat är automatiserat för att skapa full spårbarhet, kvalitet och kontroll, säger Nicklas Haglund.

”Starkt och segtuggat skydd”

Manuell handpåläggning är inte tillåten. Alla administrativa åtgärder loggas. På så sätt stävjas även hot inifrån organisationen.

– Många bygger ett skalskydd runt it-miljön, exempelvis i form av en brandvägg som ska avvärja intrång. Det är att strössla på säkerhet när det är för sent. Vi bygger i stället in ett väldigt starkt och segtuggat skydd i själva systemet. ”Security by design” är ett buzzword i dag, men det har varit vår affärsidé sedan starten 2009, säger Nicklas Haglund.

Fem frågor för ökad säkerhet

1. Vad har ni för information som är skyddsvärd?

2. Vad skulle hända om denna data hamnade i fel händer?

3. Vilka inskränkningar i användarbehörighet kan ni tänka er att göra för att minimera risker?

4. Vilka förhållningsregler behöver ni ha – ska det vara okej för medarbetare att hantera affärskritiska data på samma wifi som deras barn använder?

5. Vilka insatser behöver ni göra för att säkra upp it-miljön?

Om Basalt

Basalt AB har sitt huvudkontor i Enköping samt kontor i Stockholm. Företaget ingår i Omegapoint-koncernen och har cirka 100 anställda. Basalt arbetar med kunder som har Sveriges högsta säkerhetskrav.