Premium Snacks ökade omsättningen och förbättrade resultatet

Ebitda-resultat uppgick till 6,3 miljoner kronor (3,8) och resultat före skatt ökade till 3,1 miljoner kronor (0,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,4 miljoner kronor (-0,8).

Det är de långsiktigt strategiska produktsegmenten förpackat under varumärkena Exotic Snacks och Gårdschips som hade den starkaste tillväxten under andra kvartalet. Exotic Snacks lösviktskoncept är fortsatt påverkat av covid-19 men med en successivt starkare försäljning under andra kvartalet i förhållande till motsvarande period föregående år. Även exporten har hämmats genom att satsningarna här har fått stå tillbaka men tillväxten har likväl varit positiv, skriver vd Anna Wallin Krasse.