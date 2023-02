Precise Biometrics förlust ökar

Ebitda, rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, blev -2,0 miljoner kronor (1,7).

Resultat efter skatt blev -9,3 miljoner kronor (-2,4).

Nettoomsättningen uppgick till 19,3 miljoner kronor (27,4). Försäljningsnedgången var -29,7 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,3 miljoner kronor (3,2). De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 46,4 miljoner kronor (64,1).

Precise Biometrics PREC 0,00% Dagens utveckling räknar med en normalisering av royaltyintäkterna inom affärsområdet Algo, så snart mobilmarknaden återhämtar.

Det skriver Precise Biometrics vd Patrick Höijer i bokslutsrapporten.

”Det makroekonomiska läget är dock fortsatt osäkert att förutse, men vår bedömning just nu är att vi kommer att se en långsam gradvis återgång under första halvåret men en återgång till mer normala nivåer först under det andra halvåret 2023”, skriver han om Algo-verksamheten.

Slutet av 2022 präglades av en låg slutkundsefterfrågan på mobilmarknaden och fortsatt stora lager hos mobiltillverkarna och modulhusen, vilket påverkade Precises royaltyintäkter.

Affärsområdet Digital Identity, där vi erbjuder systemlösningar för fysisk access genom ansiktsigenkänning samt besökshantering, uppvisade en stark avslutning på året, enligt vd:n.

”Försäljningsmässigt kan vi summera ett starkt 2022 vilket gjort att våra återkommande intäkter (ARR), som utgör kärnan i Digital Identity-affären, har ökat från cirka 13 miljoner kronor i början av året till 16,2 miljoner kronor i slutet av året. Detta är viktigt för oss, då det visar på en uppbyggnad av en kundstock som genererar återkommande intäkter”, skriver Patrick Höijer.

Vidare uppger han att det makroekonomiska läget är fortsatt osäkert, vilket gör att Precise har stort fokus på kostnadskontroll, bland annat genom att minska antalet konsulter till förmån för anställda samt genom att optimera sina FoU-initiativ.

”Dessa besparingar väntas få tydligt genomslag under 2023 då vi förväntar oss att rörelsekostnaderna kommer att landa på motsvarande nivå som 2021, trots att vi i 2023 års siffror också inkluderar EastCoasts kostnadsbas”, skriver Patrick Höijer.