Att förlora en nära anhörig, som livspartner, barn eller förälder, ställer ofta hela tillvaron på ända, särskilt om det sker utan förvarning. För den som är i yrkesverksam ålder innebär det ofta akut frånvaro från arbetsplatsen, sjukskrivning under längre tid, och att behöva ta sig tillbaka trots att man är mitt uppe i en lång sorgeprocess.

Katarina Tingström är präst i Svenska kyrkan, legitimerad psykoterapeut och handledare, och har bland annat arbetat vid Försvarsmakten och Polisen. Hon är van vid att stödja arbetsplatser som förlorat en medarbetare eller har anställda som drabbats av sorg, och har skrivit boken ”Döden på arbetsplatsen - en handbok för chefer och arbetsledare”.

Vad är det viktigaste en chef behöver göra när någon förlorar en anhörig?

”Att hålla kontakten. Många blir sjukskrivna under en period, och tappar man kontakten då kan steget tillbaka bli övermäktigt. Genom att höra av sig regelbundet visar man att det finns medkänsla och omtanke från arbetsgivaren”, säger Katarina Tingström.

Hon påpekar att det finns människor som upplever jobbet som en livlina i sorgen, och som inte kan tänka sig att stanna hemma.

”Är det så ska man låta dem komma till jobbet och inte ifrågasätta varför de är där. Det kan vara rutinen i vardagen som gör att man tar sig igenom sorgen.”

Hur förberedda är arbetsplatser generellt på att sådant här kan hända?

”Dåligt. Jag tror att det är därför boken har sålt så bra. Vi pratar alldeles för lite om det här, trots att alla drabbas någon gång i livet.”

Bristen på kunskap och beredskap gör att arbetsgivaren ofta reagerar med handlingsförlamning och tystnad.

”Man vill inte göra fel, och förstår inte att tystnaden i sig blir ett problem - både för den drabbade och för övriga medarbetare som ser hur arbetsgivaren skulle agera om det hände dem. Genom att göra rätt saker får den drabbade stöd, förtroendet för arbetsgivaren ökar och man kan förebygga långtidssjukskrivningarna.”

Hur ska man förbereda sig då?

”Det ska finnas rutiner och riktlinjer så att alla med personalansvar vet vad man får erbjuda och inte. Men man bör även utbilda personalen i samband med arbetsplatsträffar. Finns det något avtal om att kunna vara ledig med lön, och hur ska man tolka det avtalet? Många verkar tro att man kan vara ledig tio dagar i sträck efter dödsfallet, men de dagarna ska även användas till begravning och bouppteckning.”

I boken ”Döden på arbetsplatsen” finns checklistor för olika scenarior, och även för olika tidsperioder. Det finns saker som måste göras i det akuta skedet, men även i samband med begravning och på längre sikt.

Den tidigare Rapport-profilen Claes Elfsberg är aktuell på SVT Play med programmet ”Sorgen och jag”, två timslånga avsnitt om hans personliga sorgearbete efter dotterns död, där han också intervjuar andra drabbade samt experter. Claes Elfsberg återkommer flera gånger till att han - och omgivningen - tycker att han borde ha kommit längre i sin sorg två år efter dotterns bortgång, medan hans psykoterapeut påpekar att det ofta tar fem år innan man som anhörig har landat ordentligt.

Detta faktum – att ett sorgearbete kan pågå under så lång tid – är bland det viktigaste att ha i åtanke för arbetsgivare och kollegor till någon som mist en nära anhörig, anser Katarina Tingström.

”Många sörjande jag talar med upplever att efter några månader eller ett halvår tycker folk att de bör ha gått vidare. Det blir tyst och ingen frågar längre hur de har det. Därför behöver man hålla ut, för det betyder jättemycket att efter ett år eller två få frågan ´Hur känns det nu?´ eller ´Tänker du mycket på henne?´.”

Katarina Tingström använder sig av mottot ”Håll om, häll i, håll tyst och håll ut” för att vara närvarande på rätt sätt i kriser. Det handlar om fysisk beröring, att inte prata för mycket om sina egna dystra erfarenheter utan lyssna, och att erbjuda något varmt att dricka.

Du skriver ofta i boken om vikten av att fika och ta en kaffe med de anhöriga, varför?

”Jag är ju fostrad i kyrkan, och det händer något när vi bryter bröd med varandra, oavsett om det är bara en kopp kaffe eller någonting till. Det blir mer lättsamt än om vi sätter oss mitt emot varandra och jag frågar hur det går för dig. Jag vet inte hur många minnesstunder jag varit på där jag vid kaffet efteråt har fått höra jättefina historier om den döde, och kollegorna fått minnas med värme och gråta tillsammans.”

Vad kan jag göra om jag är kollega men inte chef?

”Det viktigaste är att visa att man ser och förstår vad som har hänt genom att framföra sitt beklagande. En del drabbade vill inte prata, andra nappar. Men då har man ändå gjort något.”

Katarina Tingström berättar om en man som hade mist sitt barn, som tyckte att det var absurt att ingen pratade med honom om det värsta som hade hänt honom.

”Man ska inte vara rädd för att påminna någon om det som hänt. Det är något man tänker på ändå, hela tiden.”

Under det senaste året har allt fler arbetsplatser tvingats prata mer om döden i samband med coronapandemin. Samtidigt har det blivit svårare för chefer och kollegor att erbjuda det vardagliga stödet när många arbetar hemifrån, och vi rekommenderas att undvika fysisk kontakt.

”Chefer måste höra av sig oftare och lägga huvudet mot rälsen och försöka lyssna in hur medarbetarna mår. Går det att ha kontakt där man ser personen när man frågar hur den mår, så underlättar det. Ta gärna promenader utomhus, om personen känner sig trygg med det.”

Checklista - När en anhörig till medarbetare avlider

• Stäm av med medarbetaren och berätta vilket stöd arbetsgivaren kan erbjuda och rätten till lediga dagar i samband med nära anhörigs död.

• Bestäm med medarbetaren vilken information som ska ges till arbetsgruppen, och fånga upp eventuella reaktioner.

• Skicka blommor, åk hem till den anställde, och delta eventuellt vid begravningen.

• Uppmuntra kollegor att visa sitt deltagande, och var observant på reaktioner hos medarbetarna.

• Håll kontakt under sjukskrivningen, bjud in medarbetaren till samtal innan första arbetsdagen, och hjälp arbetsgruppen att ta in kollegan i gemenskapen igen.

• Låt sorgen ta den tid den behöver och var lyhörd för hur medarbetaren mår i sorgen.