PPM-bolaget Solidar friades av EBM

Nu kan Di berätta att EBM även har haft en förundersökning mot Solidar. Misstanken var att företrädare för Solidar under 2016 och början av 2017 hade gjort sig skyldiga till grov trolöshet mot huvudman, det vill säga när en person som fått förtroendet att sköta ekonomiska angelägenheter åt någon missbrukar sin ställning så att det är till skada för huvudmannen. Det är även en av flera brottsrubriceringar i åtalet mot Allra.

Utredningen mot Solidar inleddes under 2017 och inkluderade enigt Di:s uppgifter de transaktioner som Solidar genomförde med mäklarfirman DS Platforms på Malta, ett bolag som Solidars ägare var medgrundare till och som Solidar senare blev majoritetsägare i.

Som Di tidigare berättat genomförde FI under 2013-2014 en granskning av Allras transaktioner under 2012, alltså exakt samma transaktioner som har utretts av EBM. Bland annat undersökte FI specifikt om dessa transaktioner levde upp till kravet på "best execusion", det vill säga om Allra har handlat värdepapper med bästa möjliga resultat för pensionsspararna.

I oktober 2014 valde FI att lägga ned sin utredning utan att ha hittat något att kritisera. Den implicita slutsatsen var alltså att Allra följde alla regler när man genomförde dessa transaktioner. Fyra år senare väckte EBM åtal med utgångspunkt i samma transaktioner.