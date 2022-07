Powell: Kan vara aktuellt med ännu en stor höjning

Efter flera års konstanta prisuppgångar har nu mäklarna fått det kämpigt. Köpare och säljare har svårare att komma överens, transaktionerna drar ut på tiden.

Men det finns också mäklare som fortsatt sälja för höga priser. Richard Lagerling, fastighetsmäklare på byrån som bär hans efternamn, är specialiserad på större lägenheter och våningar på Östermalm. Han är den mäklare som sålde bostäder till näst högst försäljningsvärde under årets andra kvartal, enligt sajten Hittamäklare. Summan landade på 280 miljoner kronor.

”Jag har jobbat väldigt länge och fokuserat i en enda stadsdel, och jag tror att nyckeln är att göra bra ifrån sig och bygga upp en trogen skara kunder som kommer tillbaka när de flyttar nästa gång”, säger han om topplaceringen.

Efter många år i branschen har han varit med om många både upp- och nedgångar. Han vet att det brukar ta mellan tre och sex månader innan priserna stabiliseras efter att det blivit oroligt och tror att det blir samma sak den här gången.

”Jag kan tänka mig att priserna kan gå ner lite till, med 5 procent från de nivåer vi ser i dag. Min prognos är att när vi går in september så har säljarna en större acceptans för lägre priser, och då kan vi se en ny jämvikt”, säger Richard Lagerling.

Den marknad som han själv är mest aktiv på har inte påverkats lika mycket av omvärldsläget som marknaden i snitt. I själva verket har priserna till och med gått upp sedan årets början.

”Efterfrågan är stor på de allra mest exklusiva objekten, stora våningar på 350 kvadratmeter på Strandvägen eller Narvavägen. Samtidigt är utbudet är ovanligt litet, och det gör att priset ändå gått upp. Men det utgör en väldigt liten del av marknaden”, säger han.

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden har varit exceptionell under 2000-talet, och Richard Lagerling tror att det fortsättningsvis kommer löna sig att äga en bostad. Åtminstone i attraktiva områden.

”Köper man i Stockholms innerstad tror jag priserna kommer ha ökat om 5 år, om 10 år. Man ska bara se att man klarar av de här åren.”

Den som toppar listan över höst försäljningsvärde är Håkan Jansson, Husman Hagberg, som specialiserat sig på villor i Bromma. Trots att även det räknas till en exklusiv marknad med huspriser på över 20 miljoner har inbromsningen blivit noterbar.

”De som köper villor i Bromma lägger oftast in en procentuellt stor kontantinsats. Fortfarande är det dock många miljoner de skall låna, vilket gör att en räntehöjning slår hårt. De spekulanter som just nu under sommaren sonderar marknaden har uppfattningen att villorna som tidigare kostade 20-22 miljoner nu är värda några miljoner mindre”, säger Håkan Jansson.

Det behöver däremot inte betyda att alla säljare avvaktar. Villaägare bor ofta i samma hus i 15-25 år, vilket betyder att de gör en väldigt stor vinst trots att marknaden dämpas.

”Det jag säljer mest är villor som man köpte för länge sedan och betalade kanske mellan 2-7 miljoner vid det köpet. För många av dessa säljare som är på väg att ändra sitt boende spelar det kanske mindre roll om man säljer för 20 eller 21 miljoner. Man tycker fortfarande att det är ett väldigt bra pris i förhållande till vad man själv gav en gång i tiden, och man vill vidare i livet.”

Håkan Jansson tror därför att marknaden ska fortsätta rulla på och att säljarna ska våga skrida till verket. Trycket efter villaboende nära innerstan har ökat de senaste åren, så köparna kommer sannolikt finnas kvar, menar han. Någon vidare prognos om priserna vill han helst inte göra.

”Det är oklokt att spekulera, historiskt sett har det man trott inte hänt. En vild gissning är att vi får en marknad som är lite mer dämpad och en prisjustering nedåt. Men de objekt som är riktigt bra säljs alltid till högt pris. Jag tror att det kan bli större skillnad nu mellan de fastigheter som spekulanterna tycker har 'alla rätt' och de objekt som har lite brister”, säger han men tillägger:

”Jag är inte orolig för bostadsmarknaden på något sätt.”

Daniel Adelsson, fastighetsmäklare på Bjurfors i Mölndal, ligger i topp bland mäklare med både högst försäljningspris och flest sålda objekt. Mellan mars och maj i år förmedlade han 54 bostäder för nästan 218 miljoner kronor, enligt Hittamäklare.

”Jag har lyckats sälja nästan alla bostäder under våren trots det avvaktande läget”, säger han.

Några av objekten kommer dock läggas ut igen under sensommar och tidig höst, till en något lägre prisnivå. I vissa fall har säljarna istället valt att avvakta. Daniel Adelsson tycker att läget är svårbedömt, men tror att det största prisfallet ligger bakom oss.

”Det ska bli intressant att se hur utvecklingen blir, men jag tror att det blir tydligare när vi går in i september månad. Jag tror inte att priserna kommer gå upp, det kommer ta minst 6-9 månader om det sker, men däremot att de stannar på den här nivån. Vi kanske får se någon procents nedgång, men inte så mycket mer”, säger Daniel Adelsson.

Vad tror du sker på ett års sikt?

”Jag tror att marknaden börjar återhämta sig, att det börjar vända upp med någon procent eller två men ingenting extremt. Vi får inte glömma att vi haft en hastig uppgång och därför blir nedgången nu likadan. Jag tror att det är mer sunt att man ser långsammare rörelser framöver.”