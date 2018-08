Postnord höjer priserna under julhandeln

Prisjusteringen gäller endast vissa tjänster. Prisjusteringen gäller enligt e-handelssajten endast 15 november till 31 december. Postnord motiverar beslutet med att ingen verksamhet går att dimensionera för en extrem högsäsong.

Företaget betonar också att det är vanligt förekommande med liknande prisjusteringar i andra branscher och länder.

Prisjusteringen innebär en ökad kostnad om fyra kronor per kolli för tjänster som MyPack Collect, MyPack Home, Return Drop Off och Return Pickup. Postnord tänker också rusta sig rejält inför handeln genom att hyra in mer lastbilar och chaufförer.