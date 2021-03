Porsche utökar ägandet i kroatiska elbilsstartupen Rimac

Tidigare ägde Porsche 15 procent av Rimac. Detta är sammantaget tredje gången som Porsche går in med kapital i Rimac. Första gången var 2018 för 10 procent av bolaget.

Rimac är mest känd för C Two-fordonet som kommer med 1.914 hästkrafter och kan nå en topphastighet på 412 kilometer i timmen. Den slutliga versionen av C Two väntas senare i år.

När Porsche gjorde sina tidigare investeringar i Rimac var det för att hämta in mer kunskap. Porsche satsar på egna elbilar och säger denna gång att Rimac är på god väg att bli en toppleverantör inom high tech-segmentet. Rimac bistår Porsche med komponenter.

Rimac grundades 2009 av dåvarande 21-årige Mate Rimac. Bolaget har sitt säte nära huvudstaden Zagreb där man sysselsätter nära 1.000 personer. Förutom Porsche är också sydkoreanska Hyundai och Kia investerade i Rimac.