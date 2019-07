Pompeo: Hoppas parterna kan vara ”mer kreativa” om Nordkorea

Han talade i en radiointervju med the Sean Hannity Show och sade inte när samtalen ska återupptas. I slutet av juni sade utrikesministern att det sannolikt skulle ske "någon gång under juli… sannolikt under kommande två eller tre veckor".

"Jag hoppas att nordkoreanerna kommer till bordet med idéer de inte hade första gången", sade han och upprepade att Donald Trumps mål inte har ändrats en fullständig nedrustning av kärnvapen på ett verifierbart sätt.