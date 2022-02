Polyplank minskar omsättning och resultat

Det framgår av bolagets bokslutsrapport.

Rörelseresultatet blev -2,4 miljoner kronor (-1,4) och periodens nettoresultat blev -2,6 miljoner kronor (-1,6).

Likvida tillgångar vid rapportperiodens utgång uppgick till 4,4 miljoner kronor (0,6), varav 4,0 miljoner kronor avser en bankgaranti avseende maskininvestering.

Ingen utdelning föreslås för verksamhetsåret 2021.

Polyplanks vd Cay Strandén pekar på att bolagets marknadsposition förbättrades under det gångna året och att ett kvitto på det är den goda orderingången. Orderingången under 2021 var 40 procent högre än under 2020.

”När väl pandemin släpper sitt grepp räknar vi med ett bra 2022, som dock kommer att påverkas negativt under första halvåret tills vi fått ny maskinutrustning driftsatt. Förutsättningarna är sammantaget bättre än någonsin”, skriver vd.

Bolagets maskin- och marknadsinvesteringar har försenats på grund av pandemin med cirka sex månader. Maskinerna väntas anlända i slutet av februari/början av mars.