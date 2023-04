Polyplank minskar förlusten – ökar omsättningen

Nettoomsättningen uppgick till 10,3 miljoner kronor (9,8).

Nettoresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-1,6).

”Turbulensen i omvärlden under de senaste åren fortsätter under första kvartalet, med kraftigt höjda kostnader, inflation, höjda räntor, pågående krig, energikris och begynnande lågkonjunktur. I slutet av 2022 räknade vi med en ökning under 2023. Vi vågar fortfarande tro detta då vi inte ser någon avmattning på intresset för våra produkter”, skriver vd Cay Strandén i rapporten.

Han skriver vidare att segheten i bland annat bygglovsprocesser ger en fördröjande effekt samt att vissa projekt läggs på is.

”Andra kvartalet ser därmed lite osäkert ut, men april, maj och juni brukar vara de månader när vi tar in den förhållandevis största andelen av vår årliga orderingång och är därmed till stor del avgörande för årets utfall”, skriver han.

Orderstocken uppgick i slutet av det första kvartalet till 34,3 miljoner kronor, en ökning från 16,1 miljoner kronor i slutet av första kvartalet i fjol.