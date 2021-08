Polistillstånd för att hyra ut elsparkcyklar – och 30 miljoner i avgifter

”Det fungerar inte att fylla innerstadens trottoarer och torg med elsparkcyklar. 22.000 elsparkcyklar i Stockholm är flera tusen för många”, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) i ett pressmeddelande och fortsätter:

”Bara i juli tvingades staden flytta undan fyra gånger så många elsparkcyklar som i juni. Det är uppenbart att bolagen behöver ta ett större ansvar”.

På tre år har antalet elsparkcyklar i Stockholm mer än dubblerats och bara under sommaren har 7.000 nya elsparkcyklar anlänt till huvudstaden. Och det har fått konsekvenser. SVT Nyheter rapporterar till exempel att Stockholms stad mottog 43 klagomål om elsparkcyklarna i juli för två år sedan. Under motsvarande period i år har 1.051 stycken klagomål kommit in. I juli ökade också bötfällningen av felparkerade elsparkcyklar i Stockholm med nästan 300 procent jämfört med månaden före.

För att få bukt med problemen har Stockholms grönblå styre nu beslutat att införa krav på polistillstånd för de bolag som hyr ut elsparkcyklar. Den årliga avgiften blir 1.400 kronor per fordon och år, vilket innebär en extra kostnad på 30 miljoner per år för bolagen.

Voi och Tier, som har de största flottorna i Stockholm, har tidigare varit kritiska till stadens planer på att införa en avgift för bolagen. Framför allt har kritiken handlat om att avgiften är för hög.

Beslutet tas i Trafiknämnden i Stockholms stad 26 augusti.

Åtgärden kommer efter att Stockholms stads politiska ledning i vintras beslutade att bötfälla felparkerade elsparkcyklar med 250 kronor, och Daniel Helldén stänger inte dörren för att vidta ytterligare åtgärder.

”Elsparkcyklarna kräver en palett av åtgärder. Jag kommer inte att ge mig förrän Stockholms invånare är nöjda”, säger han.