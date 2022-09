Polio i avloppsvatten – nödläge i New York

Nu meddelar New Yorks guvernör Kathy Hochul att ett nödläge utlyses, sedan polio hittats i 57 separata avloppsvattenprover i flera delar av delstaten. Majoriteten hittades i området där mannen som insjuknade i juli bor – Rockland County, som på senare år uppges ha blivit centrum för vaccinmotstånd.

Vaccinationsgraden i flera New York-counties är alarmerande låg – bara runt 60 procent, enligt smittskyddsinstitutet CDC. Det utlysta nödläget innebär att fler vårdarbetare nu får möjlighet att administrera vaccin mot viruset.

”Med polio kan vi helt enkelt inte chansa. Jag råder New York-borna att inte ta några risker något över huvud taget”, säger New Yorks hälsokommissionär Mary Bassett i ett uttalande enligt The New York Times.

Myndigheterna tror att mannen i Rockland County – som blev förlamad av sjukdomen – kan ha smittats av någon som fått levande vaccin.

I USA, liksom i Sverige, ges vaccinet i injektioner men i vissa länder droppas levande vaccin i munnen på barn. I sällsynta fall kan det försvagade viruset mutera och bli smittsamt.

Polio var en gång en fruktad sjukdom med tusentals årliga fall i USA, men sedan vaccin blev tillgängligt på 1950-talet har antalet fall minskat och 1979 förklarades sjukdomen utrotad i USA. Sällsynta fall med personer som smittats utomlands har förekommit, senast 2013.

Virussjukdomen sprids genom förorenat vatten och avlopp. De flesta får lindriga besvär som feber och huvudvärk, men ibland kan polio orsaka förlamningar i kroppen och till och med vara livshotande.

I juni rapporterades att poliovirus som tros härröra från levande vaccin även har hittats i prover från Londons avloppsvatten. Inga sjukdomsfall har dock rapporterats.

I Sverige vaccineras alla barn mot polio.