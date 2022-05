Polens president på plats i Ukraina – talar till parlamentet

Köerna på flygplatsen Arlanda norr om Stockholm har ringlat sig långa den senaste tiden. Ofta har köerna börjat på terminal fem och passerat genom Sky City hela vägen till terminal fyra.

Orsaken är att resenärerna börjat återvända efter covidpandemin samtidigt som säkerhetskontrollen är underbemannad. Det beror i sin tur på att Swedavia inte lyckats rekrytera tillräckligt med personal och att säkerhetsprövningarna tagit längre tid än normalt.

Stjärnkrögaren och entreprenören Pontus Frithiof driver sedan 2016 restaurangen Pontus in the Air på Arlanda. I ett inlägg på Linkedin skriver Pontus Frithiof att de höga hyrorna på Arlanda motiveras med att många människor väntar länge på sina plan efter att de passerat säkerhetskontrollen.

Men långa köer gör att det blir färre kunder för affärsidkarna inne på terminalerna.

”Sedan vi öppnade Pontus in the Air 2016 har vi påtalat bristen i bemanningen i säkerhetskontrollerna på Arlanda, eftersom den bristen slår rakt av på våra intäkter. Detta har alltid varit ett problem, bitvis har det fungerat bättre och många och långa perioder har det fungerat under all kritik”, skriver Pontus Frithiof.

I lördagens utgåva av Dagens industri sa Swedavias ordförande Åke Svensson att bolaget inte missbedömt situationen på Arlanda.

”Det är en väldigt svår avvägning, där vi å ena sidan har ett behov av att starta tillräckligt tidigt för att kunna hinna med, där vi å andra sidan har en väldigt svår ekonomisk situation i bolaget sedan flera år tillbaka”, sa han.

Pontus Frithiof ger inte mycket för det uttalandet.

”Mätverktyg eller inte, så är det bara att gå in i Terminal 5 och då är min uppfattning att man nog inte kunde missbedömt situationen mer än man gjort”, skriver han.

