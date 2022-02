Plastberg ger framtidsutsikter i Kenya

T3:s grundare Gurpreet Kenth (mitten längst fram) med några av företagets 30 fast anställda tillsammans med chefen för stiftelsen för The world we want, Kirsten Poitras, till vänster i bild. Företagets COO Irkeet Kenth samt Gideon Ripsian i svart tröja, Patrick Mbuvi och Thomas Mwebi.