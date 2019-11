Pipilotti lyser upp i höstmörkret

Hennes konstverk Pixel Forest är en vandring bland tusentals lampor, upphängda från tak till golv i långa rader. I själva verket är de uppförstorade pixlar från en ­video. Färgerna växlar medan besökarna sakta promenerar genom pixelskogen. Rummet känns magiskt och påminner en del om den ­japanska konstnären Yayoi Kusamas oändliga spegelrumsinstallation Gleaming Lights of the Souls.

Just musiken är en viktig del av Pippilotti Rists konst. Under studietiden på University of Applied Arts i Wien började hon arbeta med att hjälpa lokala musikband att skapa videobakgrunder med hjälp av diabilder och film. Hon gick sedan en utbildning i film på Basel School of Design.

En av hennes allra tidigaste videoskapelser Ever Is Over All, ­visar en kvinna som promenerar glatt med en jätteblomma över axeln. Blomman som egentligen är gjord i järn använder hon för att med ett leende slå in bilrutor på de parkerade bilar hon passerar. Allt medan en kvinnlig polis promenerar bakom och tittar på. Den provocerande videon fick stort genomslag. Världsartisten Beyoncé har anklagats för att ha använt sig av Pipilotti Rists idé i videon till låten Hold up.